Una vita di legno teatrale

Gli scarti lasciano polvere al loro passaggio, che poi sono frammenti sparsi e pezzetti leggeri: TRUCIOLI, appunto. E guarda che quelli volano... parlando lingue inconsuete. Gli Omini hanno redatto un'enciclopedia di incontri casuali (contingenze) intensamente reali. Perché la segatura di trucioli non si disperde, perché serve; hanno un loro perché. Sono parole raccolte per strada, racconti (riusati). Magari! la mia vita fosse sempre una cascata di trucioli. Potrei fare la carta e accendere il fuoco. Asciugare e ripulire, pure il vomito... mica niente!? Eh. Lo spettacolo è un minuscolo girotondo di scenette con tanti personaggi in casa o in strada. Tutto fatto per sorprendere e sorprendersi: aspettando tutto quel che non ti aspetti, l'imprevisto, dal LEGNO.