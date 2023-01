"Una voce per San Marino": Al Bano, Presidente di Giuria alla Finalissima

“Una voce per San Marino” ingrana la marcia e si avvia, speditamente, verso le fasi finali. Domani, 24 gennaio in onda alle 20.55 su Rtv uno speciale approfondimento, a cura di Maria Letizia Camparsi: dalla vittoria di Achille Lauro nel 2022, il punto sul festival che insegue il talento e che premierà anche quest'anno il vincitore con la partecipazione al prossimo Eurovision Song Contest di Liverpool come rappresentante del Titano.

Intanto una novità: Al Bano è stato designato Presidente di Giuria alla Finalissima 2023. Voce ineguagliabile, carisma, successi planetari e il forte legame di amicizia con la Repubblica fanno di lui la scelta perfetta.

Superate quest'anno le mille iscrizioni, provenienti da 31 Paesi. Oltre il doppio rispetto alla prima edizione. Fra i partecipanti, artisti italiani ed internazionali; c'è chi debutta e chi ci riprova, talenti che - via via - se la vedranno con i big della musica, quest'anno in lizza per riuscire ad arrivare al traguardo finale. E già si preannunciano nomi importanti. Staremo a vedere. C'è nel frattempo il terzo casting in corso, fase che si concluderà il 29 gennaio, più un extra circa a metà febbraio. In concomitanza sono state organizzate anche delle masterclass tenute da professionisti del settore. Diversi i focus: Volete cantare “dentro nei dischi”?; Perché fate quello che fate?; Tecnica vocale; La raccolta nei diritti della musica; Mental coaching.

Cresce, dunque, l'emozione per agguantare le cinque semifinali del mese prossimo. E sale la voglia di esserci sul palco della finalissima, in programma il 25 febbraio. Alta la posta in gioco: San Marino RTV, Media Evolution e la Segreteria di Stato per il Turismo rinnovano con entusiasmo la sfida. Che fa decisamente bene al Paese.

Nel video l'intervista a Federico Pedini Amati, Segretario di Stato per il Turismo