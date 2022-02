CONTEST Una voce per San Marino: Al Bano super ospite della finalissima

Ci sarà anche Albano Carrisi sul palco del Nuovo di Dogana per la finalissima del contest "Una voce per San Marino". Lui il super ospite della serata di sabato 19 febbraio. 9 i big in gara: Achille Lauro, Alessandro Coli & DJ Burak Yeter, Blind, Cristina Ramos, Francesco Monte, Ivana Spagna, Matteo Faustini, Tony Cicco, Deshedus & Alberto Fortis, Valerio Scanu, Fabry &. Labiuse feat. Miodio. Conduttori della serata, Senhit e Jonathan Kashanian.

La finalissima sarà trasmessa dalle 21:00 in diretta su San Marino RTV in tutta Italia sul digitale terrestre (canale 831), su Sky (canale 520) e su Tivù SAT (canale 93).

