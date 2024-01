UNA VOCE PER SAN MARINO Una Voce per San Marino: al via gli ultimi tre giorni di selezioni Proseguono le audizioni per sognare la finalissima del 24 febbraio

Una Voce per San Marino: al via gli ultimi tre giorni di selezioni.

Tornano questa mattina sul palco del San Marino Outlet Experience i concorrenti iscritti alle audizioni di Una voce per San Marino. Si aprono gli ultimi tre giorni di selezioni per sperare di essere tra gli otto esordienti che nella finalissima del 24 febbraio se la vedranno con i big per strappare il pass per Malmo 2024.

Tre giornate dense di audizioni tra ritorni al contest e prime esperienze. Dopo l'esperienza dell'edizione 2023 tornano infatti oggi sul palco Edoardo Brogi, i XGiove e Camilla.

Come sempre per i partecipanti alle selezioni anche la possibilità di frequentare le academy con esperti del settore.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: