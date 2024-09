MUSICA Una voce per San Marino: al via i casting per la quarta edizione Il vincitore del concorso parteciperà all'Eurovision Song Contest. La finalissima il 23 febbraio.

Primo giorno di casting per l'edizione 2024-2025 di “Una Voce per San Marino”, che selezionerà il rappresentante di San Marino all’Eurovision Song Contest 2025. Tanti gli artisti presenti già nella prima fase, provenienti dall'Italia, ma anche dal Titano.

Anche quest'anno il concorso è aperto a cantanti emergenti e affermati, con sessioni di casting previste da oggi fino al 14 gennaio 2025 presso il San Marino Outlet Experience. Il concorso, aperto a tutto il mondo, prevede anche per gli aspiranti la possibilità di inviare video online per i partecipanti che non risiedono in Italia o nei paesi limitrofi.

Le semifinali si svolgeranno dal 17 al 21 febbraio 2025, mentre la finalissima si terrà il 23 febbraio 2025. Il regolamento e tutte le informazioni per l'iscrizione sono disponibili su unavocepersanmarino.com.

