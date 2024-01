VERSO MALMÖ 2024 Una Voce per San Marino: al via l'ultima fase di casting Finalissima il 24 febbraio al Nuovo di Dogana in diretta su San Marino Rtv

Una Voce per San Marino: al via l'ultima fase di casting.

Il 2024 si apre con l'ultima fase di casting per accedere alla 3^ edizione di “Una Voce per San Marino”, il festival che premia con la partecipazione al prossimo Eurovision Song Contest che si terrà dal 7 all'11 maggio 2024 a Malmö in Svezia.

La terza fase di casting si svolgerà dal 12 al 14 gennaio 2024 e dal 18 al 21 gennaio 2024 presso il San Marino Outlet Experience. Al momento sono arrivate quasi 700 iscrizioni provenienti da 31 Paesi del mondo: Argentina, Australia, Austria, Belgio, Bielorussia, Croazia, Finlandia, Francia, Germania, Giappone, Grecia, Israele, Italia, Lithuania, Lussemburgo, Malta, Mauritania, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Repubblica Ceca, Russia, San Marino, Spagna, Stati Uniti, Svezia, Svizzera, Turchia, Slovenia, Olanda, Ungheria. Durante i casting gli iscritti hanno l'opportunità di partecipare alle masterclass dei professionisti del settore musicale.

La Finalissima del Festiva vedrà otto artisti emergenti e otto big gareggiare tra loro. Durante la serata, prevista il prossimo 24 febbraio 2024 al Teatro Nuovo Dogana e in diretta su San Marino RTV, sarà decretato il vincitore che rappresenterà la Repubblica di San Marino al prossimo Eurovision Song Contest.

