Una Voce per San Marino al via: partono i casting per le selezioni.

Parte una Voce per San Marino. Questa mattina al San Marino Outlet Experience i primi casting tra i circa 300 iscritti all'edizione che eleggerà il vincitore: in palio, come nelle edizioni precedenti, il biglietto per rappresentare San Marino all'Eurovision Song Contest 2024. I concorrenti arrivano da 22 paesi diversi: Italia, Germania, USA, Finlandia, Belgio, Mauritania, Svezia, Turchia, Spagna, Russia, Malta, Grecia, Israele, Norvegia, Croazia, San Marino, Argentina. Registrazioni ancora aperte sul sito www.unavocepersanmarino.com per chi volesse iscriversi.

Ad esibirsi anche cantanti che già avevano provato a passare la selezione nelle precedenti edizioni di Una Voce per San Marino o che hanno partecipato a contest canori come Amici. I primi casting andranno avanti per tutto il weekend. Diversi i cantanti che sono già molto popolari in rete, in Italia e all'estero: spiccano ad esempio i Karma, Drum N' Jack, The Sidèra, Oara, This is Elle e i Falling Giant. Attesa anche la partecipazione di Bluesy e Sciaco noti dopo la partecipazione alla passata edizione di Amici.

I prossimi appuntamenti con i casting saranno a inizio dicembre e a gennaio. Si passerà poi alle semifinali e alla finalissima del 2 marzo: sul palco del Teatro Nuovo di Dogana quella sera otto artisti emergenti e otto big a gareggiare tra loro.

San Marino Rtv dedica, dal 20 novembre, una fascia quotidiana alle selezioni dei casting: l'appuntamento è dal lunedì al venerdì alle 19.05.

