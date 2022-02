REAZIONI "Una Voce per San Marino": ampia eco sulla stampa web, radio e tv "L'evento sammarinese più seguito di sempre"

Il tributo di Mara Venier in apertura di Domenica In (Rai1). Il racconto della finalissima della prima edizione di “Una Voce per San Marino” sui Tg Rai. Ampia eco su radio e web. La vittoria di Achille Lauro, super favorito alla vigilia e in pole anche per i bookmakers, è adesso il biglietto da visita della Repubblica di San Marino allo Eurovision Song Contest 2022. L'evento organizzato da San Marino Rtv, Media Evolution e la Segreteria di Stato per il Turismo ha attirato una straordinaria attenzione mediatica raggiungendo il vertice dei “trend topics” di twitter, sbaragliando la concorrenza del calcio e dei programmi di punta del sabato sera in onda sulle principali reti televisive italiane. La notizia è ben presto rimbalzata anche sui più quotati portali europei specializzati.

In generale, c'è chi esalta la novità e chi attacca il format e la resa televisiva; chi apprezza il cast e chi non approva invece la selezione. Non mancano, insomma, i giudizi positivi così come le voci critiche costruttive - di cui la produzione farà sicuramente tesoro -, e persino articoli e commenti al vetriolo sui quali preferiamo glissare. Quel che resta è in assoluto una “felice esperienza” per citare le parole di Lauro, che spalanca le porte a nuove opportunità.

