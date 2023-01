MUSICA Una Voce per San Marino: annunciati 9 Big, ma è una fake Bisognerà attendere il 20 febbraio per conoscere i 60 semifinalisti del contest

Ha profilo verificato, con spunta blu, ma è un fake. Nella giornata di ieri l'account Twitter “Una Voce per San Marino” ha prima annunciato, di lì a breve, i nome dei nove Big che avrebbero preso parte alla semifinale del contest, per poi, alle 20, elencarli: Elettra Lamborghini, La Rappresentante di Lista, Tancredi, Blind, Tropea, Burak Yeter & Carlito Olivero, Aaron Sibley, Kazna, Tolmachevy Sisters (insieme a Philip Kirkorov), Irol MC. Un tweet che ha avuto un discreto seguito, tanto da costringere la pagina ufficiale “San Marino RTV | Eurovision Song Contest” a smentire: “Le indiscrezioni non sono reali e l'account @UVPSM2023 non è in nessun modo coinvolto nel progetto”. Ma non ci sarà molto da aspettare: per il 20 febbraio è infatti prevista una conferenza stampa in cui verranno annunciati i 60 semifinalisti... quelli veri.

The latest rumors of the artist reveal for the finals of Una Voce Per San Marino is not real and @UVPSM2023 account is not engaged to any party involved in the project.



That means it’s FAKE.@SanMarino_RTV

