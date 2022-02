"Una voce per San Marino": arrivati i primi "big" sul Titano

Iniziate al Teatro Nuovo di Dogana le prove per la finalissima di Una voce per San Marino, il talent per scegliere il rappresentante di San Marino all'Eurovision Song Contest. Fra i big arrivati Ivan Spagna, Matteo Faustini, il trio Tony Cicco Deshedus e Alberto Fortis e Cristina Ramos. Presente anche Achille Lauro, che per l'occasione ha presentato il suo concerto sul metaverso nella piattaforma Roblox. La conferenza di presentazione è disponibile nella pagina Facebook di San Marino Rtv. Annunciata la composizione della giuria per la finalissima: Mogol sarà il presidente di giuria del festival “Una voce per San Marino" assieme a Simon Lee, Clarissa Martinelli, Dino Stewar e Susanne Georgi. Per la giuria radio Lia Fiorio, Valentino Berti, Jessica Vallorano mentre per la Stampa: Andrea Lattanzi, Gabriele Fazio e Serena Sartini.

Una voce per San Marino è organizzato da San Marino Rtv, Media Evolution e Segreteria Turismo.