Una voce per San Marino: Artika, Kurt Cassar e Lorenza Rocchiccioli trionfano nella seconda semifinale

Prosegue “Una voce per San Marino”, il talent organizzato da San Marino RTV, Segreteria Turismo e Media Evolution per scegliere il rappresentante dell'Eurovision per il Titano. La rodigina Katrin Rosselli alias Artika, il maltese Kurt Cassar e la lucchese Lorenza Rocchiccioli vincono la seconda semifinale emergenti e accedono così alla finale che andrà in onda su RTV il 18 febbraio, in cui potranno contendersi un posto per la finalissima del 19 febbraio assieme ai 10 big.

Mad, Kumi Watanabe, Giada Varaschin, Gisele Abramoff e Maria Chiara Leoni, faranno invece parte della semifinale ripescaggi che andrà in onda su RTV il 17 febbraio e avranno ancora una possibilità di entrare in finale. Stasera, martedì 15 febbraio alle 22 su RTV, il secondo appuntamento con la semifinale emergenti, mentre domani, 16 febbraio, sarà la volta dei semifinalisti sammarinesi.