Una Voce per San Marino - Auditions, striscia quotidiana dedicata ai casting.

San Marino RTV dentro i casting di Una Voce per San Marino. Parte domani, lunedì 20 novembre, AUDITIONS: la striscia quotidiana, che accenderà i riflettori sugli artisti candidati a rappresentare la Repubblica di San Marino al prossimo Eurovision Song Contest di Malmö.

Appuntamento dal lunedì al venerdì, alle 19.00, per conoscere i protagonisti in gara e ascoltarne le performance. Con la regia di Luca Binelli, il nostro inviato Irol ci condurrà nel ‘dietro le quinte’ delle audizioni, già avviate nella prima trance delle selezioni, dal 10 al 12 novembre scorso. Due nuovi casting sono in programma, a dicembre e a gennaio, per i circa 300 iscritti, provenienti da 22 Paesi. (Iscrizioni ancora aperte su www.unavocepersanmarino.com).

Dal set allestito ad hoc negli ambienti del San Marino Outlet Experience, “Auditions” non mancherà di aprire una finestra sulla storia che lega il Titano all’ESC, insieme ai partecipanti delle passate edizioni.

“Auditions” ci accompagnerà fino alla finalissima del Festival del prossimo 2 marzo, che verrà trasmessa in diretta nazionale su San Marino RTV, dal palco del Teatro Nuovo di Dogana.

Una Voce per San Marino torna per la terza edizione, grazie alla firma di un accordo pubblico-privato tra San Marino RTV, Segreteria di Stato per il Turismo e Media Evolution srl.

