Una voce per San Marino: Blind non ci sarà.

In una storia su Instagram Blind, il rapper facente parte dei "Big" della finalissima di "Una voce per San Marino", annuncia che non prenderà parte all'evento per motivi di salute. "Ciao ragazzi, io non mi sento per niente bene, -scrive - già oggi in radio mi sentivo strano ed ho appena fatto un tampone. È a rischio la mia partecipazione al festival di San Marino".

"Fortunatamente sono negativo - scrive in un messaggio successivo - ma non sono assolutamente in condizioni di partecipare alla finale, poiché mi è salita la febbre ed i sintomi sono aumentati. Mi dispiace, ci tenevo davvero tanto".

