Una Voce per San Marino: chi accede alle semifinali 3 e 4

Dopo gli annunci dei concorrenti selezioni alle prime due semifinali di Una Voce per San Marino, sono stati pubblicati anche i nomi di chi parteciperà alla terza semifinale e quarta semifinale..

Alla semifinale 3 accedono:

Angy - Angela Sciacqua, Silver feat. Skorie, mmara, Kaotika, mescalina, Questo e Quello, Magenta#9, TAOMA, XSKULL8, Polarnova (On Line), Federico Martello, TBO & Co., Adasat (On Line), Sick N’ Beautiful, Alien Cut feat. Zighi, EMHEART, Francesca De Braco, Mr&Mrs, SUPERGUEPARDO, Mario Nucci, Nadine Randle (On Line), Nicky Mushin Soda, Naike, UBI, Carlotta, Vicky Navarro (On Line), Sopratenore, STAVROS SALABASOPOULOS (On Line), Eleonora Gangi, Space Particles, Agnieszka śpiewa, Aria, Delma e Mary Wild, The Scurbats, Milad Fatouleh (On Line), GiambattiSta.

Alla semifinale 4 accedono:

Sara, Gianluca Amore, PLÅNET, Araen, Magadan (On line), MRTINA, Maddalena (On Line), Ann & Dom (On Line), Aliens Agree (On Line), PierC, Kophra, VALLERIA, il greco (On Line), Giorgina, Timothy Cavicchini, Lomas, Eleonora Lorenzato, Nexis (on line), Lowbrano, Alexander Doghmani, FLYZIR, Marti Puerto (On Line), Francesca Pichierri, ERIKA LETO, Haymara, Inciso, ANDROMEDA, nina blóm (On Line), Denny Music, Romina Falconi, Héctor Mira (on line), Elisa De Panicis, Vee Jeck, Stefano Ganci (On Line), andrea costa.