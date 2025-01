Una Voce per San Marino: chi accede alle ultime tre semifinali

Dopo gli annunci dei concorrenti selezioni alle prime quattro semifinali di Una Voce per San Marino (qui e qui), sono stati pubblicati anche i nomi di chi parteciperà alle ultime tre seminali: la 5, la 6 e quella riservata ai sammarinesi.

Accedono alla semifinale 5:

THE RUMPLED, FARMACY (On Line), Letizia crincoli, Ida Elena, JB, ELEKTROKARMA, BESA (On Line), GIACOMO VOLI, Zell, DANIELA FIORENTINO (On Line), Serafin Zubiri (On Line), Giuliana, Bradley Jay (On Line), PARK, LEONARDO AMOR (On Line), Ludovica, Me gustas Fer (On Line), ALMA, Siriaz y Malo, Gaia Belletti, Rosetta, LaRed, Emanuel, Giorgia Pastori, Delilah Earnshaw, MI LA BAND, Manuè, Angy - Angelica De Carolis, MACCLESFIELD, Gerónimo Rauch (On Line), Geisha, Luca Grillo Live Band, GioGala, NESHE (On Line), Lorenzo Amore (On Line).



Accedono alla semifinale 6:

Erjona qellimi, Atle Pettersen, Grace George (On Line), GRISANA (On Line), MARCO DI PINTO, matilde, Mirjam (On Line), Paula Madero (On Line), Ri-Style (On Line), Ciro Maddaluno, Stad (On Line), JORGE DEL HIERRO (On Line), Energia, Nush Unbrushed (On Line), Mynd, Ilenya, TESLENKO (On Line), JULIUSZ KAMIL (On Line), Maidomo (on line), Kyma, Beatriz Villar, Mariva, FRANCESCO SCAGLIARINI, Despaux, Olya V (On Line), Gelida, Onyra, leimannoia, SEDONA, Golden Salt, LUCA BREUZA, Il Cremlino, Allegra, Dana, Matteo De Angelis.

Accedono alla semifinale sammarinese:

Paco, La Mafy, why xes, KIDA, THE REAGENTS, Folksonic, AlleBasi, KIKKA.