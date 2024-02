UVPSM Una Voce per San Marino: Cocciante parla del ritorno sul Titano

Tutto pronto per la finalissima di Una Voce per San Marino, dalle ore 21 in diretta su San Marino RTV dal Teatro Nuovo di Dogana. C'è attesa per i big, tra i quali Loredana Bertè, Jalisse, Marcella Bella e tanti altri nomi della musica. Otto gli emergenti, tra cui la sammarinese Kyda, i XGiove e Mate, solo per citarne alcune.

Super ospite della serata Riccardo Cocciante che, sul palco, riproporrà alcuni dei suoi piu' grandi successi. Nel pomeriggio anche le prove per i Piqued Jacks che, dopo la vittoria dello scorso anno, faranno conoscere al pubblico il nuovo singolo.

Nel servizio le interviste a Riccardo Cocciante, ai Piqued Jacks e ai giornalisti in sala stampa

