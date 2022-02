Una voce per San Marino: è il giorno della finalissima

Tutto pronto al Teatro Nuovo di Dogana: questa sera va in scena la finalissima di Una Voce per San Marino, il contest organizzato da Media Evolution e San Marino Rtv, in collaborazione con la Segreteria al Turismo, per scegliere il rappresentante di San Marino all'Eurovision Song Contest di Torino.

Già dal pomeriggio di ieri le prove dei primi “big” che sono arrivati sul Titano. Non ci sarà Blind che in serata ha annunciato sui propri canali social di non poter partecipare alla finalissima per motivi di salute. Fra i big che ieri hanno iniziato le prove in teatro Ivan Spagna, Matteo Faustini, il trio Tony Cicco, Deshedus, Alberto Fortis e Cristina Ramos. Achille Lauro ha provato a porte chiuse, facendosi vedere solo per una conferenza stampa riservata ai social.

Resi pubblici intanto i componenti della giuria: il presidente sarà Mogol, nome di altissimo prestigio nella storia della musica italiana, nonché Presidente della Siae. Lo affiancheranno Simon Lee, Clarissa Martinelli, Susan Georgi e Dino Sewart.

Ieri sera la finale emergenti ha decretato i nove cantanti che accedono alla finalissima di questa sera dove si scontreranno con i 'big': primo classificato Aaron Sibley, seconda Camille Cabaltera e terzo posto per Sebastian Schmidt. Con loro accedono alla serata finale Vina Rose; Alessia Labate; Maria Chiara Leoni; Kurt Cassar; Elena & Francesco Faggi; Mate.

Super ospite Albano Carrisi. La serata sarà trasmessa in diretta dalle 21,00 su San Marino Rtv, canale 831 del digitale terrestre, 520 Sky e 93 del TivùSat.