ESC2023 Una voce per San Marino: ecco i primi candidati per rappresentare il Titano all'Eurovision 2023 Dalla precedente edizione tornano la sammarinese Giada Pintori, così come Only Sara e Artika.

Sono stati resi noti i primi partecipanti per l'edizione 2023 di "Una voce per San Marino", il talent show per scegliere il rappresentante del Titano all'Eurovision 2023.



Alla prima fase di accademia, che si terrà dal 28 al 30 ottobre, prenderanno parte esordienti, artisti italiani che hanno partecipato alla precedente edizione, ex partecipanti a talent show e festival di prestigio, ma anche cantanti e band internazionali.

Artisti come Lorenzo Iuracà, Silver Ice, V3N3R3 e gli Hania (capitanati da Vito Iacoviello) hanno partecipato X Factor, da The Voice provengono Francesca Monte, Angela Nobile e Morgana (alias Emanuela Caputo), da Italia's Got Talent si candida Brenda Novella, da "The Winner Is" i Daudia.



Ci sarà anche Caravaggio, finalista a Musicultura 2021, mentre dopo Sanremo Rock provano a rappresentare San Marino al festival gli Acousticouple, Gianfranco Lo Schiavo e Supernova Universe, così come Andrea Licciardo, finalista ad Area Sanremo 2018.

Fra i partecipanti internazionali spicca Daniel Schuhmacher, tedesco vincitore nel 2009 di Deutschland Sucht den Superstar. Dall'estero provengono anche la kosovara Kida, gli spagnoli The Daniphils, la tedesca di origine italiana Melissa Perilli e il serbo Christopher, che porta un un brano firmato da Sanja Vucic, in gara all’Eurovision nel 2016 e nel 2021 con le Hurricane.



La fase di Accademia e Casting proseguirà fino al 27 gennaio. I partecipanti per le semifinali saranno selezionati da una giuria 60 artisti. Dalle cinque semifinali verranno selezionati 20 artisti italiani e internazionali, mentre è prevista una semifinale sammarinese da cui verranno scelti 4 finalisti. Quest'anno non ci sarà un accesso diretto per i "big" come nella prima edizione.

Leggi l'elenco completo dei partecipanti sul sito di "Una voce per San Marino"

