Una voce per San Marino: ecco i risultati

Media Evolution Srl, società organizzatrice del contest-Festival “Una Voce per San Marino” e la San Marino RTV produttrice televisiva dell’evento, comunicano i risultati e ringraziano per la professionalità dimostrata dai giurati Mogol, Susanne Georgi, Simon Lee, Clasissa Martinelli e Dino Stewart. Che in piena libertà e secondo i gusti e valutazioni artistiche personali, ha votato ogni esibizione con punteggi da 1 a 10 decretando il vincitore che rappresenterà San Marino al prossimo Eurovision Song Contest.

Questi i risultati:

1) Achille Lauro (41 punti)

2) Burak Yeter e Alessandro (40 punti)

3) Aaron Sibley (39 punti)

4) Spagna (37 punti)

5) Matteo Faustini (35 punti) - Francesco Monte (35 punti)

7) Camille Cabaltera (34 punti) - Vina Rose (34 punti)

9) Deshedus feat. Tony Cicco e Alberto Fortis (33 punti) - Mericler (33 punti)

11) Basti (31 punti) - Fabry & Labiuse feat. Miodio (31 punti) - Elena e Francesco Faggi (31 punti) - Cristina Ramos (31 punti) - Valerio Scanu (31 punti)

16) Kurt Cassar (30 punti)

17) Alessia Labate (27 punti) - Mate (27 punti)





