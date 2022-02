Una voce per San Marino: Garon X Duan, Giada Pintori e Giulia Vitri trionfano nella semifinale dei sammarinesi

Prosegue “Una voce per San Marino”, il talent organizzato da San Marino RTV, Segreteria Turismo e Media Evolution per scegliere il rappresentante dell'Eurovision per il Titano. Garon X Duan, Giada Pintori e Giulia Vitri sono i tre vincitori della semifinale che ha visto gareggiare i cantanti sammarinesi.

Saranno loro a partecipare alla finale emergenti che andrà in onda su RTV il 18 febbraio, in cui potranno contendersi un posto per la finalissima del 19 febbraio assieme ai 10 big.

Giovedì 17 prevista la semifinale dedicata ai ripescaggi.