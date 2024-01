UNA VOCE PER SAN MARINO Una Voce per San Marino: giornate fitte di esibizioni Terminate le audizioni, occhi puntati sulle semifinali

Ultimi due giorni al San Marino Factory Outlet di audizioni per accedere alle semifinali del contest Una Voce per San Marino. Si tratta di giornate molto intense di esibizioni. L'emozione e la tensione sono palpabili tra i partecipanti. Molti gli esordienti, ma non manca chi è tornato al contest targato San Marino perchè - dicono - si respira un'aria internazionale che fa sognare. Sul Titano anche chi ha partecipato a talent italiani come X Factor ed Amici.

Chiusa questa fase di audizioni, l'attesa è tutta per le semifinali che porteranno alla finalissima del 24 febbraio al Teatro Nuovo di Dogana, trasmessa in tutta Italia dalla San Marino Rtv. Quello il trampolino per l'edizione 2024 dell'Eurofestival in Svezia.

