EUROVISION Una voce per San Marino: i fratelli Faggi, Camille Cabaltera e Aaron Sibley accedono alla finale emergenti

Annunciati i vincitori della prima semifinale emergenti di “Una voce per San Marino”, il talent organizzato da San Marino RTV, Segreteria Turismo e Media Evolution per scegliere il rappresentante dell'Eurovision per il Titano.

I fratelli italiani Elena e Francesco Faggi, la cantante di origini filippine Camille Cabaltera e il londinese Aaron Sibley passano il turno e accedono alla finale emergenti che andrà in onda su RTV il 18 febbraio, in cui potranno guadagnarsi un posto per la finalissima del 19 febbraio in cui si confronteranno anche con i 10 big. Daniela Pisciotta, Anna Faragò, Alessia Labate, Frio e Elis Mraz faranno invece parte della semifinale ripescaggi che andrà in onda su RTV il 17 febbraio e avranno ancora una possibilità di entrare in finale. Stasera, martedì 14 febbraio alle 22:00 su RTV, il secondo appuntamento con la semifinale emergenti.

