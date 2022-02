Una Voce per San Marino: il contributo di esperienza e professionalità di Daniele Tramontani

Sentiamo Daniele Tramontani

Un vero 'Guru del sound', Daniele Tramontani non ha bisogno di presentazioni: ad “Una Voce per San Marino” spicca il suo contributo di esperienza ed alta professionalità. L'abbiamo incontrato a poche ore dalla Finalissima. “Ce l'abbiamo messa tutta - dice – noi vogliamo che venga fuori una cosa molto bella sia per San Marino sia per l'Eurovision”.

“Siamo rimasti fermi quasi completamente in questi due anni – aggiunge – a parte qualcuno che ha ricevuto dei ristori in Italia tipo gli enti lirici o altri fondi particolari, tutto il resto del mondo della musica è rimasto bloccato; adesso si parla di ripartire a giugno un po' tutti insieme, forse anche troppo - osserva – tanti i tour che partiranno contemporaneamente. Ma dobbiamo ripartire perché ne abbiamo bisogno tutti: due senza musica, due anni senza lavoro sono difficili da sopportare”.









Progetti in cantiere? Quali gli impegni a breve? “Ufficialmente – fa sapere – sono il Responsabile insieme a RAI della parte audio dell'Eurovision Song Contest di Torino, è già un bellissimo incarico che mi è stato conferito. Poi i tour di vari artisti che si avvicenderanno negli stadi di San Siro, Olimpico, le grandi installazioni a cui lavoro come consulente insieme ad altre realtà italiane e internazionali che, mano a mano, passano attraverso questi grandi spazi".

Da sempre attivo nel settore musicale, Daniele Tramontani dal 2002 collabora all'interno di PlanetService nella produzione di attività legate al settore delle installazioni e delle produzioni tecniche di grandi eventi. Consulente, sound design, sound engineer, impegnato anche con altre importanti realtà del settore come Agorà (rental company leader nel settore audio in Italia e in Europa). Nel 1988 diviene il primo SIM Operator italiano. Infine, nel 1998 diviene operatore abilitato CVE (Certified V-Dosc Engineer).

GUARDA L'INTERVISTA