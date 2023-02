EUROVISION Una Voce per San Marino: Ilenia De Sena condurrà le semifinali Le semifinali andranno in onda su San Marino RTV dal 20 al 24 febbraio. La finalissima, condotta da Senhit e Jonathan Kashanian, sarà il 25 febbraio

Sarà Ilenia De Sena, conduttrice televisiva e radiofonica a presentare le semifinali di "Una voce per San Marino", il talent organizzato da San Marino RTV, Media Evolution e Segreteria di Stato al Turismo.

Ilenia è stata uno dei volti dello Spot Eurovision in onda su tutti i canali Rai, ha condotto la 35ª edizione di Sanremo Rock & Trend e Sanremo Live al teatro Ariston di Sanremo, BusinessSport24. È stata anche opinionista a RTL 102,5 News e a Telenorba, oltre che speaker a Radio Milan Inter TV. Attualmente lavora come giornalista sportiva nella redazione di Telelombardia e Top Calcio 24 e conduce a Business24 Tv.

Le semifinali andranno in onda su San Marino RTV (canale 831) dal 20 al 24 febbraio. La finalissima, condotta da Senhit e Jonathan Kashanian, si terrà invece il 25 febbraio al Teatro Nuovo alle ore 21. Il vincitore di "Una voce per San Marino" rappresenterà la Repubblica di San Marino all'Eurovision Song Contest 2023. È possibile acquistare i biglietti per la finalissima su VivaTicket.

