UNA VOCE PER SAN MARINO Una Voce per San Marino: in finale un brano che fonde creatività umana e Intelligenza Artificiale La casa di produzione musicale Casperaki svela quattro brani ispirati all'AI in collaborazione con artisti di talento: per i fan la possibilità di votare quale mandare alla finale del 24 febbraio.

L'Intelligenza artificiale sbarca ad Una Voce per San Marino. Grazie alla collaborazione con l'azienda Casperaki, nell'edizione 2024 del contest sarà infatti possibile vedere nella finalissima del 24 febbraio un brano che vedrà la fusione tra la creatività umana e l'AI.

Casperaki, innovativa casa di produzione musicale londinese, ha creato quattro canzoni uniche nel loro genere: i brani sono infatti stati ispirati dalla piattaforma di composizione e produzione musicale potenziata dall’intelligenza artificiale e modellate da un team di giovani artisti di talento durante un campus di scrittura musicale tenutosi a Londra dal 18 al 21 gennaio scorsi.

Ora la parola spetta ai fan dell'Eurovision che, guardando i video dei brani su YouTube, potranno votarli tramite like e commentarli. I feedback dei fan e il voto di una giuria di esperti determinerà quale video musicale arriverà alla finale di Una Voce per San Marino il 24 febbraio e competerà con gli altri artisti in gara per rappresentare San Marino all'Eurovision 2024.



I quattro brani tra cui votare sono:

- Corazón de Mariposa [https://youtu.be/ImuMnYgdDgw], una ballata di pop latino e reggaeton eseguita dall'artista anglo colombiano Nicola Silva

- Dare to Dream [https://youtu.be/ZYixbRzjfQk], una potente ballata eseguita dall'artista tedesca Marie Wegener

- Neon Rain [https://youtu.be/2A1wqkt9JKg], un pezzo dance eseguito dal semifinalista di The Voice UK Meg Birch

- The Last Polar Bear [https://youtu.be/fAxzHr66HhA], una ballata nostalgica eseguita da Dana Gillespie, una leggenda musicale britannica con decenni di esperienza nel rock&blues.

