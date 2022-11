EUROVISION 2022 Una voce per San Marino: iscrizioni da 25 paesi, proseguono le selezioni Oltre 700 le verifiche di idoneità presentate

Una voce per San Marino: iscrizioni da 25 paesi, proseguono le selezioni.

Prosegue la fase di casting e accademia di Una Voce per San Marino, il talent per scegliere il nuovo rappresentante del Titano all'Eurovision Song Contest. Oltre 700 le verifiche di idoneità presentate per partecipare al talent, mentre proseguono le iscrizioni sul portale unavocepersanmarino.com. Le prossime selezioni si terranno dal 5 al 9 Dicembre e il 12 Dicembre all'Auditorium Little Tony di Serravalle.



I partecipanti provengono da 25 paesi, nello specifico Italia, San Marino, Polonia, Germania, Austria, Spagna, Serbia, Russia, Regno Unito, Stati Uniti, Finlandia, Malta, Australia, Svizzera, Bielorussia, Francia, Lussemburgo, Belgio, Messico, Norvegia, Grecia, Ucraina, Irlanda, Israele e Azerbaigian.



Su San Marino RTV la prossima puntata del talent andrà in onda venerdì 16 dicembre.

