#UNAVOCEPERSANMARINO Una Voce per San Marino: Kida sarà la sammarinese sul palco della finale. In diretta dalle 21 Ripescati con accesso diretto alla finalissima i Megara, i XGiove e Masala e Foresta.

Tra i sammarinesi in gara ad accedere alla finalissima è Kida con la sua “Invincibile”. Per lei si tratta del secondo anno consecutivo sul palco del Nuovo di Dogana per la finale di Una Voce per San Marino. Giovanissima cantante del Titano, Kyda ha 18 anni ed un grande talento.

Passano invece dalla semifinale dei ripescaggi direttamente in finale i Megara, i XGiove e Masala e Foresta.

La band spagnola Megara accede alla finale di Una Voce per San Marino con la loro “11.11”. I Megara sono gruppo rock nato a Madrid nel 2015 composto da Kenzy (cantante), Rober (chitarra), Vitti (basso) e Ra Tache (batteria). Il loro stile musicale è stato definito "fucksia rock". ​

Per il secondo anno consecutivo i XGiove con la loro “Nostalgia” salgono sul palco della finale di Una Voce per San Marino. Band folk rock italiana fondata nel 2018, i XGiove mettono al centro delle loro canzoni paure e difficoltà generazionali. Protagonisti di importanti concerti a livello nazionale italiano, per loro la seconda possibilità di rappresentare San Marino all’Eurovision 2024.

Alla loro prima presenza al contest, ottengono la finale i Una Voce per San Marino Masala e Foresta con la loro “Paranoia”. Superano infatti l’agguerrita concorrenza della semifinale ripescaggi. Il duo, composto da Miriam Masala e Giuseppe Foresta producono i brani spinti da una forte affinità e libertà espressiva.

Completata così la griglia dei partecipanti questa sera al Nuovo di Dogana. In diretta dalle 21.00 la finale su San Marino Rtv.

