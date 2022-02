"Stripper" di Achille Lauro

“Stripper” ha vinto la prima edizione di “Una Voce per San Marino”. Così Achille Lauro parteciperà come rappresentante della Repubblica del Titano all'Eurovision Song Contest, in programma dal 10 al 14 maggio a Torino. Al secondo posto il dj Burak Yeter con Alessandro Coli (tra i big con "More than you"), terzo l'emergente Aaron Sibley dal Regno Unito ("Pressure").

Nel video l'esibizione live di "Stripper" di Achille Lauro a San Marino

Rivedi la diretta integrale di "Una Voce per San Marino"