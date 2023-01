Una voce per San Marino: la finalissima il 25 febbraio Sarà possibile presentare le candidature fino al 27 gennaio.

Una voce per San Marino: la finalissima il 25 febbraio.

È stata estesa fino al 27 gennaio la possibilità di iscriversi a "Una voce per San Marino", il talent per scegliere il rappresentante del Titano all'Eurovision Song Contest, in base alle ultime modifiche al regolamento. Le selezioni dureranno fino al 16 febbraio all'Auditorium Little Tony di Serravalle, con le prossime tranche di audizioni previste dal 20 al 29 gennaio e il 15-16 febbraio. Su San Marino RTV il 3 febbraio e il 20 febbraio andranno in onda i prossimi appuntamenti con il meglio dalle selezioni.

Quest'anno non è previsto l'accesso diretto ai "big" in finale come l'anno scorso, tutti i concorrenti selezionati dalla giuria entreranno nelle semifinali, dove si esibiranno una cover e una canzone inedita. Le semifinali si terranno al Little Tony dal 18 al 20 Febbraio e verranno trasmesse su San Marino RTV dal 21 al 24 febbraio.

La finalissima di "Una voce per San Marino", in cui verrà decretato il rappresentante del Titano all'Eurovision, si terrà sabato 25 febbraio al Teatro Nuovo di Dogana, con diretta su San Marino RTV.

Le iscrizioni rimangono ancora aperte su unavocepersanmarino.com.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: