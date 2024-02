Una Voce per San Marino: la gioia dei Megara che volano a Eurovision, seconda Bertè Super ospite della serata: Riccardo Cocciante. In platea personaggi Al Bano, Fausto Leali e Massimo Boldi

Destinazione: Eurovision Song Contest. I Megara con “11:11” staccano il biglietto per Malmo 2024, in rappresentanza del Titano. La band spagnola - con un'esibizione energica e istrionica - ha conquistato il primo posto alla finalissima di Una Voce per San Marino. 17 gli artisti in gara, tra emergenti e big, nella serata condotta da Fabrizio Biggio e Melissa Greta Marchetto.

Grande attesa dei fan per le performance di Loredana Bertè, accolta dagli applausi e dall'affetto del pubblico e di artisti come i Jalisse e Marcella Bella. Super ospite della serata: Riccardo Cocciante, con alcuni dei suoi più grandi successi. In platea Al Bano e Massimo Boldi. Sul palco i Piqued Jacks, vincitori della scorsa edizione, con il nuovo singolo “Aria”. Spazio anche al ricordo di un grande della musica: Ivan Graziani, con la performance del figlio Filippo.

In gara, tra gli emergenti, la sammarinese Kida con “Invincibile”. Sul podio primo, secondo e terzo posto per Megara, Loredana Bertà e La Rua. Al momento della proclamazione, in sala stampa, una certa delusione tra i giornalisti per la mancata vittoria di Bertè alla quale è andato il Premio della critica. Ai Megara anche il riconoscimento come migliori emergenti dedicato a Ludovico Di Meo e assegnato da San Marino RTV.

Nel servizio le interviste a Loredana Bertè e ai Megara, a Denny Montesi (Media Evolution) e Federico Pedini Amati (segretario di Stato al Turismo)

