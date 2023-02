SEMIFINALE UVPSM Una Voce per San Marino: MAYU, NeVRuZ, Lorenzo Licitra e Piqued Jacks vanno in finale

Una Voce per San Marino: MAYU, NeVRuZ, Lorenzo Licitra e Piqued Jacks vanno in finale.

Nuova semifinale di Una voce per San Marino, questa sera alle 22.00 su San Marino Rtv. Mentre il verdetto della terza ha stabilito l'accesso alla finalissima di sabato per MAYU, NeVRuZ, Lorenzo Licitra e Piqued Jacks. Tra i ripescati, che avranno dunque una seconda chance per esibirsi al talent: MATE, Luna Palumbo, Morgana e Lost City ft Emerique.

Nella quarta semifinale in gara:

Pjero

Raim

RAWSTRINGS

Ronela

Rouges

Roy Paci

Ruggero Ricci

Santo

Sara

Selina Albright

Silver

Sofia Mae

Sophia

Stefano d'Orazio dei Vernice

Surama Tsu

TES - Tutti Esageratamente Stronzi

Thomas

Tothem

Veronica Howle

Veronica Romero

Vian

Victor Arbelo

Vina Rose

Viviana

Viviana Milioti

Xada

XGIOVE

La 5ª semifinale andrà in onda il 24 febbraio alle 22 e sarà dedicata ai ripescaggi. Si esibiranno anche i sammarinesi Kida e Simone De Biagi, che accedono automaticamente alla finale.

