VERSO L'ESC “Una voce per San Marino”, nominata la giuria per la categoria Emergenti

Svelati i nomi della Giuria che decreterà i finalisti della Categoria Emergenti di “Una Voce Per San Marino”, il nuovo contest-festival organizzato da Media Evolution, in sinergia con la Segreteria al Turismo e la San Marino RTV, per individuare un vincitore che rappresenterà il Titano all’Eurovision Song Contest di Torino.

Giuria di massimo livello artistico, 7 nomi al top degli ambienti della discografia nazionale e internazionale: Mimmo Paganelli, Maurizio Raimo, Nabuk, Roberta Faccani, Emilio Munda, Roberto Costa e Steve Lyon.

La fase finale per la Categoria Emergenti prevede per i primi tre classificati premi in palio rispettivamente di 1000, 2000 e 7000 euro. Conclusa questa fase, verranno selezionati i nove progetti Emergenti che gareggeranno con i Big nella Finalissima, che aprirà appunto le porte all'ESC 2022.

