Una voce per San Marino: oltre 300 iscrizioni finora, prosegue il concorso per partecipare all'Eurovision 2022

Sono 360 finora le candidature ricevute per il concorso "Una Voce per San Marino", il talent di RTV che porterà alla scelta dell'artista che rappresenterà il Titano all'Eurovision Song Contest Torino 2022. In particolare 3 iscrizioni provengono da San Marino, 110 dall'Italia e 247 dal resto del mondo. In palio fino a 7.000 euro per i giovani talenti in caso di vittoria, mentre i primi 9 classificati gareggeranno di diritto nella finalissima per decretare il partecipante. Le iscrizioni al concorso rimarranno aperte fino all'8 gennaio 2022.





I paesi che hanno inviato la loro candidatura per partecipare al concorso

Regno Unito

Italia

Germania

San Marino

Russia

Svezia

Norvegia

Ucraina

Belgio

Turchia

Canada

Australia

Estonia

Finlandia

Francia

Brasile

Irlanda

Austria

Portogallo

Spagna

Malta

Paesi Bassi

Romania

New York

Grecia

Zimbawe



Tutte le informazioni per partecipare e il regolamento sono disponibili nella pagina ufficiale di "Una voce per San Marino".