VERSO LA FINALISSIMA Una Voce per San Marino, Pedini Amati: “Annalisa, Mahmood...? Ben vengano al nostro contest” Domani intanto si potrà scoprire qualcosa di più su uno dei Big interessato a partecipare

I fan spingono Annalisa e Mahmood a “Una Voce per San Marino”? Il Segretario di Stato per il Turismo, Federico Pedini Amati non potrebbe essere più d'accordo. Con l'avvicinarsi della settimana più importante, quella che ci porterà alla finalissima di “Una Voce per San Marino”, sabato 24 febbraio al Teatro Nuovo di Dogana, si moltiplicano già i rumors sui Big in gara.

“Io sono coi fan - dice ai nostri microfoni il Segretario di Stato per il Turismo, Federico Pedini Amati - spingerei ancora di più perché vengano altri artisti famosi. Perché no? Tutti si possono iscrivere, il contest è aperto a tutti, non solo a quelli che erano a Sanremo. Noi ci aspettiamo delle novità. Poi si parla di Annalisa, Mahmood o altri... Mi è è arrivato all'orecchio che qualcuno potrebbe essere veramente interessato e domani lo potremo sapere qualcosa in più. Non è uno di questi due così spoileriamo questa possibilità però se arrivassero noi saremmo davvero molto contenti. Ma non lo dico perché sono cantanti che abbiamo visto adesso al Festival, ma perché sono cantanti molto famosi che onorerebbero e alzerebbero di molto il livello anche del nostro contest".

Sgombra però il campo da ogni dubbio: "Questo non significa, sia chiaro, che anche gli artisti emergenti non abbiano prima di tutto la stessa possibilità di giocarsela e in secondo luogo che non rappresentino appieno il nostro Paese. Basti pensare al 2023 con i Piqued Jacks; mentre con Achille Lauro nel 2022 era chiaro che l'artista fosse molto più conosciuto".

"Ci saranno quindi delle novità dell'ultim'ora, me le aspetto, - conclude Pedini Amati - al momento ci sono già alcuni artisti, anche famosi, iscritti”.

Nel video l'intervista a Federico Pedini Amati, Segretario di Stato per il Turismo

