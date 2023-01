Una voce per San Marino: più di 1000 iscrizioni da 31 paesi Il festival che premia con la partecipazione al prossimo Eurovision Song Contest

Sono state superate le 1.000 iscrizioni provenienti da 31 Paesi del mondo per le 2^ edizione di Una voce per San Marino, il festival che premia con la partecipazione al prossimo Eurovision Song Contest. Le prossime fasi di casting si svolgeranno dal 20 al 21 e dal 23 al 29 gennaio 2023 presso la Sala Polivalente "Auditorium Little Tony" a San Marino. A valutare le selezioni sono stati chiamati alcuni professionisti tra i nomi più importanti nel settore della musica e dello spettacolo.

La selezione sarà in un'unica grande categoria per il Paese più piccolo in gara all'Eurovision Song Contest. Coniugare la territorialità, la partecipazione di nuove proposte e la presenza di artisti già affermati: il tutto all’insegna della qualità musicale e della capacità di Una Voce per San Marino di rappresentare un trampolino di lancio nel panorama musicale internazionale.

Il Segretario Pedini Amati sottolinea come la Segreteria al Turismo abbia fortemente voluto questa seconda edizione dopo il successo di partecipazione, immagine e pubblico della prima. La grande novità è rappresentata dall’assenza di categorie, big ed esordienti faranno lo stesso percorso verso l’ultimo atto.

Nel corso del mese di febbraio 2023 saranno previste 5 semifinali, 4 derivanti dalle selezioni e 1 di ripescaggio, che termineranno con la finalissima del 25 febbraio 2023 dove sarà individuato un vincitore che parteciperà alla prossima edizione dell'Eurovision Song Contest come rappresentante della Repubblica di San Marino.

