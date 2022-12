EUROVISION 2023 Una Voce per San Marino: ripartono le selezioni con artisti di talento

Riprendono le selezioni per "Una voce per San Marino", il talent che porterà il vincitore a rappresentare il Titano sul palco di Liverpool ell'Eurovision Song Contest 2023.

A partire da lunedì prossimo, 5 dicembre, fino al 12 dicembre, proseguirà la fase di casting e accademia all'Auditorium Little Tony di Serravalle. Fra i nomi spiccano ancora artisti sammarinesi, italiani e internazionali, che si sono distinti in competizioni canore di rilievo e in talent show.



C'è chi ritorna dopo la prima edizione come i Tothem, band recentemente giunta anche in finale al Tour Music Fest sammarinese, o Ellynora che, dopo la partecipazione ad Amici, l'anno scorso era arrivata in semifinale a "Una voce per San Marino".



Altri artisti avevano partecipato in passato ad X Factor, come Sinforosa, Nevruz Joku, Silver o Pos-Dok. Fra i partecipanti torna anche Ruggero Ricci, vincitore di diversi talent e concorsi come i Sannremo Music Awards, Wave Music Awards e "U-rock Tube Creator Show", nel 2016 anche vocal coach presso “Tanti Talenti dei Castelli” per San Marino RTV. Ai Sanremo Music Awards aveva partecipato anche l'italo-svizzera Sonia Mazza. A Sanremo Rock erano invece arrivati in finale i Dramalove e i Lamarea.

Fra gli artisti internazionali c'è la maltese Nicole Hammett che aveva tentato già di partecipare all'ESC per il suo stato al "Malta Eurovision Song Contest 2022". Diversi i partecipanti spagnoli come Nebulossa, Sofia Mae e Noelia Mora.

Altri artisti avevano ottenuto la vittoria in concorsi di rilievo, come Giulia Jean che aveva trionfato tra il 2010 e il 2021 a Una Voce per l'Europa, il Cantagiro e al Premio Sicilia. C'è anche Tommaso Araboni, premio miglior voce al D-Music 2022, Daniele Nicolò, Premio della Critica Mia Martini 2021 e Edoardo Brogi, vincitore del Coca Cola Future Legend 2020.



Fra i cantanti sammarinesi c'è anche la giovane Giada Pintori, che già aveva partecipato alla prima edizione di "Una voce per San Marino".



Le selezioni rimarranno aperte fino al 27 gennaio, è ancora possibile iscriversi su unavocepersanmarino.com. Dalla fase di casting e accademia gli artisti prenderanno parte a cinque semifinali, da cui verranno selezionati 20 artisti italiani e internazionali, mentre dalla semifinale sammarinese verranno scelti 4 finalisti. Quest'anno non ci sarà un accesso diretto per i "big" come nella prima edizione.



Su San Marino RTV la prossima puntata delle selezioni andrà in onda il 16 dicembre alle ore 21, condotta da Irol.

Guarda tutti gli artisti convocati alle selezioni.

