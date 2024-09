UVPSM Una Voce per San Marino: si avvicina la fase dei casting Iscrizioni aperte fino al 31 dicembre per il concorso che premia con la partecipazione all'Eurovision Song Contest

Una Voce per San Marino: si avvicina la fase dei casting.

Sono aperte le iscrizioni per la 4^ edizione del festival di “Una Voce per San Marino”. Il festival- contest, negli ultimi due anni vinto da band emergenti, permetterà al vincitore di rappresentare la Repubblica di San Marino alla prossima edizione di Eurovision Song Contest 2025 in Svizzera. Il Festival vedrà la partecipazione sia di artisti Emergenti che di artisti Big in un'unica categoria, senza limitazioni di cittadinanza e di scelta della lingua nell’interpretazione del brano presentato per il concorso. Potranno iscriversi tutti coloro che entro il 15/02/2025 avranno compiuto 16 anni. Le iscrizioni termineranno il 31/12/2024.

I concorrenti accederanno alle fasi di Accademia e Casting che si svolgeranno presso la Prestige Lounge di San Marino Outlet Experience: la prima data è quella del 26 e 27 settembre 2024, per poi proseguire il 17 e 18 ottobre; 14, 15 e 16 novembre; 12, 13 e 14 dicembre 2024; 9, 10 e 11 gennaio 2025 e 23, 24 e 25 gennaio 2025.

Al momento sono arrivate oltre 200 iscrizioni da parte di artisti da Andorra, Belgio, Bielorussia, Danimarca, Ecuador, eSwatini, Francia, Germania, Italia, Marocco, Nigeria, Portogallo, Regno Unito, Russia, San Marino, Slovenia, Spagna, Stati Uniti, Svezia, Svizzera.

Nel mese di febbraio 2025 sono previste quattro semifinali di selezione, una dedicata agli artisti sammarinesi e una di ripescaggio. La finalissima di “Una Voce per San Marino” si svolgerà presso il Teatro Nuovo di Dogana a San Marino e vedrà gli artisti gareggiare tra loro.

