CASTING Una Voce per San Marino: si chiude la tranche di audizioni Si riparte il 18 febbraio.

Al San Marino Outlet Experience è andata in scena l'ultima mattinata di audizioni. Emozione, tensione e grinta per gli ultimi ad esibirsi questa settimana. Il prossimo appuntamento sarà con le audizioni dal 18 al 20 gennaio per poi passare alle semifinali e alla finalissima del 24.

Band, singoli e duetti; rap, pop e rock nel repertorio proposto ce n'è per tutti i gusti. Tra volti già noti nel mondo dei casting a chi è alla sua prima esibizione, le performance sono state tutte caratterizzate da professionalità ed emozione.

Italiano e inglese, ma anche francese e spagnolo le lingue in cui i brani, soprattutto inediti, sono stati presentati dai cantanti.

Ad aprire la mattina di performance la sammarinese Gynevra.

