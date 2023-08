EUROVISION Una voce per San Marino: torna la sfida per l'Eurovision. I big nuovamente in finale

Al via la macchina organizzativa del talent che sceglierà il cantante che rappresenterà il Titano sul palco dell'Eurovision Song Contest. Tornano le wildcards, per consentire ai big di passare direttamente in finale.

Il cambio di regolamento è una delle novità della terza edizione del talent show “Una voce per San Marino” a cura di San Marino RTV, Media Evolution e Segreteria di Stato al Turismo. Rinnovato l'accordo tra l'emittente di Stato e la società, il Segretario al Turismo ha parlato della volontà di favorire l'accesso a nomi “di richiamo” sul palco che offre l'opportunità di rappresentare il Titano all'Eurovision Song Contest. Una formula che ha funzionato in termini di promozione del brand San Marino.

Il Titano manca la finale da due anni e nell'avvio della macchina organizzativa del talent punterà “a selezionare proposte musicali in linea con quelle più apprezzate dal palco dell'Eurovision”, sottolinea il capo delegazione Alessandro Capicchioni.

Nel video la sua intervista e quella al Segretario al Turismo Federico Pedini Amati

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: