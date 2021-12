ESC 2022 Una voce per San Marino: tra i candidati anche Kiera Chaplin, nipote di Charlot

Una voce per San Marino: tra i candidati anche Kiera Chaplin, nipote di Charlot.

Sono stati pubblicati i nomi degli artisti che il 13, 14 e 15 dicembre si esibiranno al Teatro Titano per le selezioni di Una Voce per San Marino, il concorso con cui la piccola Repubblica designerà il proprio rappresentante all’Eurovision Song Contest 2022. Tra i nomi dei quasi 100 artisti convocati spicca quello di Kiera Chaplin, nipote del celebre Charlot. Kiera Chaplin, attrice e modella, canta in duetto con March: i due hanno presentato lo scorso settembre il singolo Love Feels So Much Better With You.

[Banner_Google_ADS]











I più letti della settimana: