Una Voce per San Marino: verso le semifinali.

Finiti i casting sono stati pubblicati i nomi dei semifinalisti del contest Una voce per San Marino. Sono quasi 130 i cantanti rimasti in gara per sperare di solcare il palco della finalissima al Teatro Nuovo di Dogana. Tra i nomi c'è chi è alla sua prima volta sul Titano e chi invece ha già partecipato al concorso. Tra volti noti e principianti, per tutti quanti l'obiettivo è quello di superare le selezioni e sfidarsi con gli otto big il 24 febbraio.

Una delle semifinali sarà tutta quanta dedicata ai cantanti sammarinesi in gara, che, in questa edizione, sono una decina. A condurre le serate saranno Ilenia de Sena, già sul palco lo scorso anno, affiancata da Camilla Spinelli.

La San Marino Rtv trasmetterà tutte le fasi delle semifinali da lunedì 19 febbraio a venerdì 23 alle 21.40. Finalissima la serata successiva.

