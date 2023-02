Una Voce per San Marino: XGIOVE, Vina Rose, Tothem e Thomas vanno in finale

Questa sera, alle 22:00, l'ultima semifinale – quella dei ripescati – di “Una Voce per San Marino”. Mentre il verdetto della quarta ha stabilito l'accesso alla finalissima di sabato per XGIOVE, Vina Rose, Tothem e Thomas. Tra i ripescati, che avranno dunque una seconda chance per esibirsi al talent: Roy Paci, Ronela, Raim, Pjero.

“L’edizione 2023 – dichiara il segretario di Stato per il Turismo, Federico Pedini Amati - sarà dedicata ad un caro amico, che insieme a me ha creduto nel progetto e che ci ha recentemente lasciato, Ludovico Di Meo. Grazie a lui e alla San Marino RTV e a Media Evolution il progetto è ormai decollato e si è posizionato al centro della scena musicale italiana”.

Questa sera si esibiranno:

Camilla

Camille Cabaltera

Daudia

Edoardo Brogi



FLEXX

Florin Răduță

KIARA D.V. featuring PAMELA IVONNE COLE

La Babae

MATE

Luna Palumbo

Morgana

Lost City ft Emerique

Roy Paci

Ronela

Raim

Pjero

Si esibiranno anche i sammarinesi Kida e Simone De Biagi, che accedono automaticamente alla finale.