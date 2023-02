UnaVocePerSanMarino primo in tendenza su twitter in Italia, grande successo sul web per il festival

Anche quest'anno la finalissima del talent "Una voce per San Marino" ha avuto un forte impatto sul web e sui social network. La diretta è stata seguita anche sul sito di San Marino RTV da una media di 3.500 utenti, raggiungendo picchi di 5.000 persone collegate.

Circa altre 2.000 persone hanno invece seguito la diretta sulla pagina Facebook di San Marino RTV. Il profilo Instagram @sanmarinortv che ha condiviso storie e interviste dal dietro le quinte, dal San Marino Factory Outlet e dal backstage per tutto il weekend ha raggiunto oltre 46mila follower fra venerdì e sabato.

Su youtube sfiorati i 50mila visitatori con i video delle esibizioni degli artisti e le interviste dal dietro le quinte della serata. Già raggiunte le 20mila visite per il video di "Like an animal" dei Piqued Jacks, che rappresenterà San Marino all'Eurovision 2023. Su twitter l'hashtag #UnaVocePerSanMarino è diventato primo in tendenza in Italia con oltre 15mila Tweet da parte degli utenti che hanno commentato la serata.

E, parlando di social, un account fake ha condiviso una notizia falsa sul voto dei Piqued Jacks, la cui partecipazione rimane confermata per l'Eurovision.