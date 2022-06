CONGRESSO DI STATO Unesco, verso le celebrazioni del 7 luglio. Belluzzi: "In arrivo importanti novità"

Un progetto di ricerca e formazione in Sound Design per realizzare l’automobile elettrica del futuro. Avviato lo scorso anno dall’Università di San Marino, in collaborazione con Ferrari, ora si comincia a raccogliere i frutti. Gli studenti hanno presentato le loro proposte nella storica sede dell’azienda del cavallino rampante alla presenza del Segretario di Stato Andrea Belluzzi doppiamente soddisfatto della partnership: per la sinergia con una eccellenza italiana; per l'attenzione rivolta ai nostri ragazzi con formatori prestigiosi.

Cultura è poi sinonimo di Unesco: il 7 luglio si avvicina con un fitto calendario di celebrazioni. E una comunicazione a sorpresa che verrà annunciata in quella data, importante sotto il profilo della progettualità.

Nel video l'intervista a Andrea Belluzzi, Segretario di Stato per l'Istruzione e Cultura.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: