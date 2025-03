CIRCONDARIO DOC Ungheria: una bella democrazia vestita di nero DEMOCRACY NOIR di Connie Field alle serate del C'entro lo spazio giovani e comunità di Santarcangelo al Supercinema

Connie Field è una documentarista americana nominata agli Oscar. La prima regista che ha indagato vicinanze, simpatie e strategie comuni, tra Orbán e Trump in chiave autoritaria parlando esplicitamente di forme autocratiche di governo generate dall'Occidente democratico avanzato. Field e la sua troupe denunciano chi mina le fondamenta della democrazia matura dopo il voto popolare e il consenso di massa secondo una precisa strategia perpetrata dall'ultradestra con l'appoggio dei reazionari americani. I fatti, però, ci dicono che Orbán e Primo ministro rieletto tre volte dal 2010 e già Presidente del Consiglio dell'Unione europea. Un demagogo distruttore del partito conservatore FIDESZ, secondo le tre donne dissidenti di “resistenza vitale”: una politica, una giornalista e un'infermiera per l' Ungheria libera - gridano in piazza.

