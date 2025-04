PRIMA FILM Unicorni cattivi ma non troppo DEATH OF A UNICORN con Jenna Ortega, la pazza commedia fantasy americana un po' black sugli animali fantastici ispirata agli arazzi del Metropolitan, in prima cinematografica italiana

Padre e figlia in viaggio sulle Montagne Rocciose verso la tenuta di un magnate canadese che sta morendo di cancro: lungo il tragitto investono uno strano animale fantastico, l'UNICORNO. L' essere selvatico e salvifico, però, non è morto, anzi! ce ne sono altri... e tutti in grado di guarirsi e guarire. DEATH OF THE UNICORN è la vendetta degli unicorni sull'umanità incapace di accoglierli. Uno scontro tra natura misteriosa e profitto scellerato. Il conflitto diverrà sanguinario e il film alquanto “nero” soprattutto per noi uomini perché quando il mondo sconosciuto si risveglia prevalgono le paure dei miti fantastici, appunto, che abbiamo dentro sin dall'infanzia.

