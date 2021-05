“Unione Europea, storia di un'amicizia”: ad inaugurare la mostra, al Museo di Stato, i Capitani Reggenti

Sentiamo Markus Krienke e Mario Mauro

Approfondire gli ideali che ispirarono i padri dell'Europa unita, per comprendere le complessità del presente. E' l'intento della mostra; da qui un'importanza particolare per San Marino: “Paese terzo”, ma impegnato da tempo in un percorso di integrazione. A tagliare il nastro i Capitani Reggenti; fra le Autorità presenti esponenti dell'Esecutivo e l'Ambasciatore Mercuri. Nell'esposizione materiale documentale e fotografico, che testimonia la visione, l'audacia, e soprattutto l'amicizia fra De Gasperi, Schuman ed Adenauer. Significativa, la tappa sammarinese, anche perché è la prima, dopo un lungo stop causa covid. La mostra di Palazzo Pergami Belluzzi è patrocinata dalle Segreterie Esteri e Cultura, e curata dalla Fondazione De Gasperi e dalla Konrad Adenauer Stiftung.







I Capi di Stato si sono poi recati al Teatro Titano, dove si è tenuta una tavola rotonda, per riflettere sul lascito dei padri fondatori. Fra i protagonisti l'ex Ministro italiano Mario Mauro, già vice-presidente del Parlamento Europeo. Strategico, il “dossier europa”, per San Marino, che punta ad una rapida definizione del negoziato, specie in vista della ripartenza post-covid. Insieme al Segretario Beccari, anche il collega Belluzzi. Il Titano, infatti, fra le altre cose, è impegnato nel percorso di accreditamento dell'Ateneo nel contesto europeo ed internazionale. In apertura i video messaggi di saluto di Vincenzo Amendola – Sottosegretario italiano alla Presidenza del Consiglio – e dell'ex Ministro Angelino Alfano: Presidente della Fondazione De Gasperi.

Nel servizio le interviste a Markus Krienke (curatore mostra / Fondazione Konrad Adenauer) e Mario Mauro