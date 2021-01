UniRSM: cresce l'attività della Biblioteca. 16mila volumi catalogati grazie al Servizio Civile

Grazie all'attività di quattro volontari del Servizio Civile italiano sono stati inventariati oltre 16mila volumi della Biblioteca dell'Università di San Marino. Il gruppo ha prestato servizio all'ateneo sammarinese, occupandosi anche di gestione dei servizi di prestito di libri in versione cartacea e digitale e operazioni di supporto e informazione rivolte agli utenti.



Nella Biblioteca sono conservati e gestiti circa 100.000 libri, a cui si aggiungono 160 abbonamenti periodici e altri contenuti. I lavori dei volontari nel corso dell'anno trascorso, uniti a quelle dello staff interno, hanno principalmente riguardato la sezione relativa agli Studi Storici, di recente trasferita dalla sede dell’Antico Monastero di Santa Chiara.







“Rispetto ai prestiti, nel 2020 la nostra realtà ha registrato 2.217 movimenti di libri cartacei in entrata e uscita, oltre a un incremento del 350% per quanto riguarda i contenuti digitali”, spiega in una nota la coordinatrice del progetto, Gabriella Lorenzi. “Nel gestire un flusso del genere il lavoro dei quattro volontari è stato indispensabile. Si sono caratterizzati per professionalità e preparazione, nonché per la cortesia e la prontezza mostrati nei confronti degli utenti che si sono rivolti alla nostra struttura”.



L'attività dei volontari porta avanti per la quarta volta il progetto realizzato per sostenere l’attività della Biblioteca dell’Ateneo, nato grazie all'Università degli Studi di Bari, che ha inserito l’iniziativa fra i bandi del Servizio Civile all’estero del Ministero del Dipartimento per le Politiche Giovanili della Presidenza del Consiglio dei Ministri italiano..