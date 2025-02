UniRSM: cultura, democrazia e libertà i punti chiave della lectio magistralis di Zagrebelsky

Nel servizio le interviste a Corrado Petrocelli (Magnifico Rettore UniRSM), Teodoro Lonfernini (Segretario di Stato Istruzione) e Gustavo Zagrebelsky (Presidente emerito Corte Costituzionale)

In apertura di cerimonia un enorme lenzuolo, con parole di speranza e fraternità, è stato fatto passare sopra la platea. Il tema della Pace, come filo rosso. Nel dare il via ufficialmente all'Anno Accademico, il Rettore ha ricordato i tanti conflitti di questa fase storica; sottolineando come la propensione all'incontro e al dialogo, del mondo universitario, possa essere un antidoto a questa deriva. Davanti alla Reggenza, all'Ambasciatore, al Vescovo - ad alti rappresentanti delle Istituzioni e del panorama accademico -, ha poi parlato con orgoglio di risultati e prospettive dell'Ateneo.

Citati anche l'ingresso a pieno titolo nell'alta formazione europea, nell'Erasmus plus; e il trasferimento di conoscenze per lo sviluppo economico, sociale e culturale del Paese. “Mettiamo a disposizione tutte le competenze” per questo fine – ha rimarcato -; ricordando come sia stato siglato un accordo con il Congresso proprio per una collaborazione istituzionale dell'Università con tutte le Segreterie di Stato. Petrocelli ha insistito sul concetto di Università come generatrice di idee e pensiero critico. Sottolineando al contempo come servano risorse per la ricerca, e uno studentato. Su queste istanze l'impegno personale del Segretario di Stato Lofernini. “Investire in sapere e in conoscenza vuole dire certamente guardare al futuro del nostro Paese”, ha detto. Nell'intervento di saluto non è mancato un pensiero commosso a Paolo Mularoni. Fra i presenti anche il Segretario Belluzzi. Protagonisti poi gli studenti, con l'illustrazione di un progetto di ricerca in Ruanda; a conferma di una prospettiva sempre più internazionale.

Quindi il momento più atteso: la lectio magistralis di Gustavo Zagrebelsky. “Elogio del piccolo”, il titolo; perché ad avviso del Presidente emerito della Corte Costituzionale, l'esperienza di democrazia del Titano presenta “qualcosa di miracoloso”. Riferimenti anche alla propensione mostrata nella protezione dei perseguitati. Di straordinaria profondità l'analisi storico-istituzionale. “Dal piccolo nascono le grandi cose”, ha detto; “la cultura – ha aggiunto - nasce nei piccoli cenacoli, nei piccoli laboratori”, nelle “piccole università”. Ha poi parlato di un mondo ormai dominato dall'economia finanziarizzata. Da qui una domanda: se la vocazione di San Marino non possa essere proprio quella di porsi al servizio della cultura, divenendo un luogo di illuminazione senza confini. Necessario, insomma, ad avviso del celebre costituzionalista, dare un significato, un orientamento, allo sviluppo - altrimenti selvaggio - del mondo globalizzato.

