SEGRETERIA DI STATO ISTRUZIONE E CULTURA Unirsm hub per competenze e professionalità per le attività istituzionali sammarinesi Firmato questa mattina il protocollo d'intesa tra la Segreteria di Stato Istruzione e Cultura, in rappresentanza del Congresso di Stato, e l'Ateneo sammarinese

Dalla didattica all'orientamento al lavoro; da iniziative in ambito scientifico e giuridico a quelle artistico/culturali. Sono questi alcuni dei punti previsti dal protocollo d'intesa triennale sottoscritto dal rettore dell'Università di San Marino Corrado Petrocelli e dal Segretario di Stato all'Istruzione Andrea Belluzzi in rappresentanza del Congresso di Stato. L'ateneo sammarinese sarà un vero e proprio hub per il territorio da cui attingere importanti professionalità per le attività istituzionali di San Marino. “Questo accordo – sottolinea il Segretario di Stato all'Istruzione Andrea Belluzzi – certifica un legame che stiamo già portando avanti da diversi anni”.

“Non chiediamo di meglio che mettere le nostre competenze al servizio della Repubblica” aggiunge il rettore Corrado Petrocelli. Sull'anno accademico da poco iniziato Petrocelli sottolinea come l'ateneo sammarinese abbia sempre incrementato il numero di iscritti ad eccezione del 2020, come tanti altri atenei, a causa della pandemia: "La cosa che mi fa molto piacere - spiega Petrocelli - è che i nostri studenti vogliono frequentare in presenza e siccome sanno che quest'anno avremmo ripreso in presenza i numeri sono già molto buoni e siamo risaliti nelle iscrizioni".

Le interviste ad Andrea Belluzzi (Segretario di Stato Istruzione e Cultura) e Corrado Petrocelli (Rettore Università di San Marino)



[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: